"Quoi ? Tu vas jusque-là ?" "Je ne me doutais pas de l’impact qu’elle allait avoir, et qu’elle continue d’avoir encore aujourd’hui", a confié celle qui reste cependant une businesswoman chevronnée au sujet de l'entretien explosif. "Notre volonté commune était de dire la vérité. Ils voulaient avoir l’opportunité de donner leur version de l’histoire, et de le faire de la manière la plus sincère qui soit", a-t-elle expliqué au sujet de son intention première. Mais ce qui a le plus étonné Oprah, c'est la détermination de la duchesse de Sussex. "Quoi ? Tu vas jusque-là ? Tu vas jusqu’au bout ?", a-t-elle dit à Meghan Markle, "surprise" par sa volonté d'aller aussi loin sur un sujet si épineux. Rappelons que l'actrice de 39 ans n'a pas hésité à proférer des accusations de racisme durant l'interview du 7 mars. "La raison pour laquelle cette interview a été si marquante, c’est parce que nous avions des personnes en face de nous qui étaient prêtes à s’ouvrir, à montrer leurs failles, et à être sincères", a conclu la présentatrice qui aurait empoché entre 7 et 9 millions de dollars au passage.

Le retentissement fut mondial et la surprise quasi totale. Un mois et demi après l'interview de Meghan et Harry sur CBS, Oprah Winfrey est revenue sur l'événement qui secoue encore la monarchie britannique. L'animatrice américaine de 67 ans s'est en effet confiée auprès de Nancy O’Dell pour l'émission "TalkShopLive".