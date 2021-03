Voilà une nouvelle qui devrait ravir Buckingham Palace en cette période trouble : Zara et Mike Tindall viennent d'accueillir leur troisième enfant. Le nouveau-né est un garçon de 3,7 kilos qui est venu au monde le dimanche 21 mars.

Lors du podcast "The Good, the Bad and the Rugby", Mike Tindall a également révélé que l'accouchement avait eu lieu dans la salle de bain de leur maison, faute de temps. Déjà papa de deux filles, Mia et Lena, l'ancien international anglais rêvait d'avoir un petit garçon. C'est donc chose faite.

Le petit-fils de la princesse Anne se prénomme Lucas Philip Tindall, un choix qui rend hommage au prince Philip, tout juste sorti de l'hôpital. "La Reine et le Duc d'Édimbourg sont enchantés par cette nouvelle et ont hâte de rencontrer leur 10e arrière-petit-enfant dès que les circonstances le permettront", a fait savoir un porte-parole du Palais.