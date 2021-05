"Son Altesse Royale la princesse Beatrice et M. Edoardo Mapelli Mozzi sont très heureux de vous annoncer qu'ils attendent un bébé pour l'automne prochain. La Reine en a été informée et les deux familles sont ravies", peut-on lire sur le communiqué du Palais royal. Ce sera le premier enfant de la fille aînée du prince Andrew et de Sarah Ferguson et du promoteur immobilier, mariés en 2020.







La vie reprend le dessus. Buckingham Palace l'a annoncé ce mercredi 19 mai : la princesse Beatrice, 32 ans, est enceinte. Un mois presque jour pour jour après les funérailles du prince Philip, voilà une nouvelle qui devrait ravir Elizabeth II. Il s'agira du 12e arrière-petit-enfant de la Reine suite aux naissances récentes d'August Brooksbank et de Lucas Tindall cette année.