, a ainsi confié Vincent Lindon, à France Inter, au sujet de l'ambiance sur le tournage du film "Mon cousin", de Jan Kounen, dont la sortie en salles est prévue la semaine prochaine.

L'acteur français, connu pour son fort caractère et qui ne cache d'ailleurs pas avoir eu quelques préjugés sur François Damiens, a finalement réussi à calmer leur différend. "Et puis comme dans un couple, à un moment on s'est pris à part, il y a eu un petit clash génial, on s'est pris dans les bras, comme dans le film, et après on a fait la route ensemble ; c'était idyllique ! Je voudrais qu'il y ait un 1, un 2, un 3, un 5. J'ai fait une rencontre humaine inouïe avec François Damiens qui est un homme extraordinaire."

Et voilà donc deux acteurs devenus deux nouveaux amis. La preuve avec leur fou rire en plein direct, mardi dernier au RTLInfo (voir vidéo ci-dessous à partir de 3min50).