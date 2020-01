Les supporters du locataire de la Maison-Blanche n'ont de leur côté pas manqué de saluer la caricature de celle qui a affronté Trump lors des élections présidentielles en 2016. Lors de la campagne électorale, ces derniers n'avaient eu de cesse de scander le slogan "Enfermez-la".

Pas étonnant donc qu'une telle représentation soit brandie par le fils de l'actuel président américain. Par contre, la croix de Jérusalem quant à elle a suscité de vives interrogations. Et pour cause, le symbole est communément associé aux croisades, ces expéditions militaires du Moyen Âge organisées par l'Eglise contre les musulmans. Une publication dans laquelle certains ont donc vu un message raciste, mais que le porte-parole du principal concerné a quant à lui écarté. "Celui qui assure que la croix de Jérusalem est une sorte de positionnement politique ne pourrait pas être plus ignorant, a-t-il déclaré. Les symboles représentant différentes guerres sont aussi courants dans la culture des armes à feu que les éditos du “New York Times” dans la détestation du président Trump".