Jay Christensen, pilote de drone et cinéaste, ne s'attendait pas à ce que sa vidéo soit visionnée des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. Nommée "Right Up Our Alley", la vidéo ne comporte pourtant pas d'effets spéciaux. Tournée par un drone, à pleine vitesse, dans un bowling de Minneapolis, la vidéo n'a nécessité aucun montage : il s'agit d'un plan séquence, chose particulièrement difficile à faire.

La vidéo commence à l'extérieur du bowling : le drone arrive en piqué et franchit les portes de l'établissement. Une fois à l'intérieur, le drone vole autour des joueurs de bowling, passant entre les allées et s'approchant des personnes au bar. Pour terminer la vidéo, le drone s'élance en direction des quilles de bowling.

La vidéo a été réalisée dans le cadre d'un projet visant à documenter les entreprises connues du Minnesota qui sont menacées par la pandémie. Et le succès a été au rendez-vous : partagée plusieurs milliers de fois, la vidéo est arrivée jusqu'à James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, qui a qualifié la vidéo de "stupéfiante".

"Je veux qu'ils viennent avec nous à Londres, plus tard dans l'année, quand nous tournerons les Gardiens de la Galaxie 3", écrit-il dans un premier message sur Twitter. "C'est incroyable", félicite-t-il ensuite le pilote de drone. Reste à voir donc si le jeune pilote de drone rejoindra l'équipe de production du prochain film.