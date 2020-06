Victoria et Daniel, le prince consort, célèbrent leurs noces d'étain ce vendredi 19 juin.

Un anniversaire en beauté. Vendredi, cela fera une décennie que Victoria et Daniel de Suède se seront dit oui, et le Palais royal a fêté cela comme il se doit. Non pas en grande pompe à Stockholm - le coronavirus rôde toujours - mais avec une série de clichés des plus élégants qui mettent à l'honneur la complicité entre la princesse héritière et l'ancien coach sportif de 46 ans. 10 photos au coeur du palais Gustav III pour 10 années de bonheur commun. "Skål !"