People & Royals Kate Middleton, le prince William et leurs trois enfants ont passé deux semaines de vacances sur l'île Moustique dans les Caraïbes. Mais outre-Manche, des voix s'élèvent contre ce séjour au prix important.

La famille princière loge en effet dans le somptueux hôtel Cotton House Resort. C'est là que le couple avait déjà passé sa lune de miel par le passé.

Empressée de savoir le coût d'un tel séjour, les médias britanniques ont fait leurs petites recherches. Dans cet hôtel, une chambre "ordinaire" coûte 540 euros la nuit. Cela passe à 3.200 euros la nuit si vous prenez une suite de luxe. Mais dans le cas de Kate et William, la presse britannique dont le Sun rapporte qu'ils ont préféré louer une villa privée - avec piscine dans un jardin privé - disponible à partir de 30.000 euros par semaine.

La volonté d'être tranquille

La famille princière a donc consacré un budget de 60.000 pour les deux semaines, comprenant le logement, le service mais aussi la sécurité. “Cette fois, William et Kate veulent vraiment s’assurer qu’ils ne seront pas attaqués par des paparazzi ou d’autres curieux. Il y a quelques années, ils ont vécu un véritable cauchemar lorsqu’un photographe a réussi à prendre des photos topless de Kate qui ont été publiées dans un magazine français", confie ainsi au magazine TV Familie un expert britannique en royauté.

D'ailleurs, Kate et William ont tout mis en oeuvre pour ne pas être dérangé ni "surpris". Une dizaine d'agents des services secrets britanniques les accompagnaient sur l'île et surveillaient les alentours. Des bateaux à moteur ont aussi été loués pour patrouiller le long de la plage privée où se situe la villa. Enfin, le service de police de l'île a été mis à contribution et payé pour veiller à leur sécurité.

En ce qui concerne l'alimentation, le couple princier a pu profiter de délicieux mets. "L'accent est mis sur les dîners en plein air aux Antilles. Avec un choix de lieux de restauration à l'intérieur et à l'extérieur et un chef qualifié, les menus peuvent être adaptés à tous les goûts et à toutes les préférences", précise le Sun, qui évoque entre autres du ceviche de crevettes, du homard grillé, des côtes levées de dos légèrement cuites etc.