Vincent Cassel a été victime d'un accident de la route, ce mercredi, alors qu'il était en scooter. L'acteur a été hospitalisé après avoir été touché au visage, mais il a tenu sa communauté informée en indiquant, dans sa story Instagram, que tout allait bien pour lui.

Plus de peur que de mal pour l'acteur Vincent Cassel. D'après le journal Sud Ouest, le Français de 53 ans a été victime d'un accident de la route alors qu'il était en scooter. Si les détails quant aux tenants et aboutissants de cet accident n'ont pas filtrés, il s'agirait d'une "vilaine chute de scooter", qui a causé à la star des éraflures au visage.

Vincent Cassel se trouvait à Biarritz, où il reste depuis le début du confinement. L'acteur est un habitué de la côte basque, lui qui rythme ses années entre son pays d'adoption, le Brésil, les multiples tournages, et la côte basque. C'est là qu'il a décidé de rester avec sa femme Tina Kunakey et leur petite fille. Il a également pu passer du temps avec Deva et Léonie, âgées de 15 ans et 9 ans, qu'il a eues avec son ex Monica Bellucci.

Dans sa story Instagram, Vincent Cassel a simplement communiqué "Tudo Bem, I am alive, merci" (Tout va bien, je suis en vie, merci) avant de partager une autre vidéo, plus légère. "Ne mettez jamais un coup de boule à un rhinocéros", a-t-il écrit, la tête coiffée d'un imposant bandage.