Une première photo adorable du Prince, prise par Carl Philip, a été dévoilée sur les réseaux sociaux où sa ressemblance avec sa mère a tout de suite sauté aux yeux. "Nous sommes très heureux et reconnaissants d'accueillir notre troisième fils dans la famille. Un jour que nous et ses deux grands frères avons rêvé", avait fait savoir le couple royal après la naissance.

Le nouveau bébé royal de Suède a désormais un prénom et un titre officiel. C'est ce vendredi 26 mars que Sofia et Carl Philip de Suède annonçaient l'heureuse nouvelle : leur troisième enfant, 3 kilos 220 grammes pour 49 cm, est né 11 heures 19. Après quelques jours de mystère, on sait désormais que le petit frère des princes Alexander et Gabriel s'appelle Julian Herbert Folke. Son titre ? Duc de Halland, 7e dans l'ordre de succession au trône de Suède.