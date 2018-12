Les premières dames ont la cote aux Etats-Unis. Alors que Gallup a dévoilé ce jeudi les résultats de son sondage, il en ressort que Michelle Obama est la femme la plus admirée par les Américains. Menée entre le 3 et le 12 décembre, l'enquête consistait en une simple et unique question: "qui sont l'homme et la femme que vous admirez le plus au monde?".





15% des répondants ont inscrit le nom de l'ancienne première dame qui occupe désormais la tête du classement devant Oprah Winfrey (5%) et Hillary Clinton (4%). Cette dernière fut pourtant longtemps la femme la plus admirée aux Etats-Unis. Pendant dix-sept années, c'est son nom qui apparaissait le plus souvent dans les résultats de l'étude. Elle se retrouve pourtant cette année reléguée à la troisième place, qu'occupe également Melania Trump, l'actuelle first lady qui a récolté le même nombre de voix. Suivent la Reine Elizabeth (2%), Angela Merkel (2%) et Ruth Bader Ginsburg (2%).





© BELGA







Obama toujours au sommet, Trump à la traîne





Du côté des hommes, ce n'est autre que l'époux de la "femme la plus admirée", Barack Obama, qui l'emporte haut-la-main (19%). L'ancien président devance l'actuel chef d'Etat, Donald Trump, qui lui récolte 13% des voix. Il reste donc l'homme le plus admiré par les américains pour la onzième année consécutive, volant la vedette à Trump qui est le second président à ne pas obtenir le titre pendant son mandat (Gerald Ford n'a également jamais occupé la première place). Derrière lui, on retrouve George W. Bush (2%), le Pape François (2%) et Bill Gates (1%).