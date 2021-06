"Il y a d'autres actrices tout aussi talentueuses qu'elle"



"Le business à Hollywood a été construit de telle sorte que nous devrions tous envier et admirer Meryl parce que Meryl est la seule à pouvoir être la meilleure. Mais tout le monde devrait être en compétition avec Meryl", a lancé la star, passablement agacée. "Je pense que c’est une femme et une actrice formidable. Mais, selon moi, il y a d’autres actrices tout aussi talentueuses qu’elle. Viola Davis est en tout point l’actrice que Meryl Streep est. Emma Thompson, Judy Davis, Olivia Colman. Kate Winslet, bon sang. Mais vous dites 'Meryl' et tout le monde se pâme, a-t-elle poursuivi en tentant de dénoncer la hiérarchie établie.

Sharon Stone a ensuite affirmé qu'elle ferait "une bien meilleure méchante" que Meryl Streep, 72 ans ce 22 juin. Ses propos acides ayant fait le tour de la Toile, l'actrice a voulu arrondir les angles. "Pour être claire, Meryl Streep est l’une des plus grandes actrices de tous les temps. Mais pas au détriment des autres", a-t-elle écrit sur Twitter le 23 juin pour tenter d'éteindre l'incendie. En vain ?