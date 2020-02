Sur sa page Facebook "Monarchie belge", le Palais lance un appel aux futurs sexagénaires qui souhaitent fêter l'anniversaire du Roi Philippe.

On peut y lire le message suivant : Sa Majesté le Roi fête cette année son 60ème anniversaire. A cette occasion, Il invite, ‪le samedi 16 mai‬, 100 concitoyens et concitoyennes qui sont nés le même jour pour une après-midi au Château de Laeken. Si vous êtes né(e)s le 15 avril 1960 et que vous souhaitez faire partie des invités des Souverains, envoyez ‪avant le 6 mars‬ un courriel à 60@monarchie.be.

Les 100 premiers inscrits seront invités officiellement avec leur partenaire par le Roi et la Reine.