Il montre enfin le bout de son petit nez. Lucas, le fils de deux mois de Zara Phillips et Mike Tindall, a été aperçu pour la toute première fois. C'est à l'occasion d'une compétition équestre que l'aînée des petites-filles d'Elizabeth II a choisi d'effectuer une sortie ensoleillée avec son bébé, premier fils du couple royal qui compte déjà deux filles Mia et Lena.

Comme le rapporte Paris Match, l'ancienne médaillée olympique d'équitation s'est rendue au Houghton Hall Horse Trials, non loin du château de Sandringham, propriété de la famille royale située dans le Norfolk. Le 29 mai, la fille de 40 ans de la princesse Anne avait toutefois troqué sa selle et sa cravache pour un porte-bébé et un large sourire. Lucas Tindall est le 10e arrière-petit-enfant d'Elizabeth II.