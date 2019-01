Thierry Janssen, chirurgien devenu psychothérapeute et accompagnant psychospirituel, est le fondateur de l'Ecole de la présence thérapeutique à Bruxelles. Il propose, dans son dernier livre, d’"Écouter le silence à l’intérieur" (L’Iconoclaste) pour s’éveiller à l’essentiel et rendre sa vie meilleure. En phase avec soi et ses valeurs. Interview.