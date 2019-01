1

Nos conseils de naturopathe pour déborder d'énergie plus longtemps et plus facilement

En janvier, il peut nus arriver d'avoir un coup de moins bien. Avec le froid qui arrive, on se sent plus faibles et moins motivés. On vous aide à reprendre des forces avec une sélection de conseils tiré de l’ouvrage Mes astuces et conseils de naturopathe d'Alessandra Moro Buronzo.