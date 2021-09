Concours : remportez 2 tickets pour le S.M.A.K

Les amateurs d'art contemporain ne manqueront pas de visiter le S.M.A.K. pendant leur voyage à Gand. Le Musée municipal d'Art contemporain ou S.M.A.K. a été créé en 1999 et fait face au MSK dans un ancien casino. Dynamique et original.

La ville de Gand est unique, et son musée d'art contemporain ne l'est pas moins. La collection est considérée comme la plus importante collection d’art contemporain en Flandre, comptant des chefs-d'œuvre nationaux et internationaux. Tous les quatre mois, le musée expose une sélection de ces œuvres qui partagent l'affiche avec des expositions originales et souvent audacieuses.

Vous y découvrire la rétrospective d'Anna Bella Geiger, artiste contemporaine majeure du Brésil.