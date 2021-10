Accueil Lifestyle Quiz & Concours Concours : Remportez 2 invitations pour le concert de Lola Marsh au Botanique Le duo de Tel Aviv nous fait rêver avec son indie-pop ! ©dr JMTI

Duo originaire de Tel Aviv, Lola Marsh est composé par Gil Landau et Yael Shoshana Cohen, repéré dans la deuxième saison de The Voice. Leur succès est immédiat et il aura suffi d’uniquement deux titres pour que le groupe se fasse un nom ! Avec «You’re Mine» et «Sirens», le duo propose deux petits bijoux pop-folk léchés à la saveur mélancolique et nostalgique. Ces singles trouvent facilement...