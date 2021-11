Avantage : recevez gratuitement 2 invitations pour le salon international d'art contemporain art3f

Visitez le salon gratuitement en vous inscrivant via le lien ci-dessous.

Avec une forte dominante d'artistes sélectionnés par notre comité de sélection (des galeries seront elles aussi présentes),

les férus d'art et les collectionneurs pourront rencontrer les artistes en direct et partager avec eux leurs univers singuliers

.

Une occasion unique de dénicher de nouveaux talents et de partir à la découverte des stars de demain !



Parmi ces nombreux talents (peintres, sculpteurs, photographes…), des découvertes art3f, la jeune garde contemporaine internationale mais aussi des artistes installés et des œuvres prestigieuses. Que d'émotions et de partages à venir ! Parce que la vie continue et l'optimisme reprend ses droits, parce qu'il faut positiver, boire, manger, s'amuser, s'émerveiller, l'art est un excellent remède !

Le grand bar/restaurant central est un véritable espace de convivialité en plein cœur du salon.

Avec sa grande terrasse, ses mets variés, sa pléthore de boissons fraîches, il accueille le vernissage officiel dans une ambiance jazzy (musique live) et propose à toute heure ses suggestions gourmandes : plats chauds, pâtes, sandwichs, salades composées, desserts, de quoi combler les gourmands et les gourmets !

Y faire une pause, c'est s'assurer des moments d'exception en famille et entre amis.

Inscrivez-vous gratuitement ici



Ce lien permet d’entrer au salon gratuitement (invitation valable pour 2 personnes. - mineurs invités)