Participez à la conférence "La pandémie de Covid-19 a-t-elle mis en cause nos modèles démocratiques ?"

La conférence se tiendra à La Libre Belgique le jeudi 20 janvier à 18h.

Une conférence présentée par Michel Dupuis, philosophe et professeur à l’UCL et animée par Aurore Vaucelle, journaliste à La Libre Belgique.

La crise sanitaire est une mise à l’épreuve de bien des choses que l’Humanité du 21e siècle croyait acquises. À la place d’une toute-puissance humaine, s’imposent désormais l’importance de la Nature, fragile mais puissante ; le risque inhérent aux technologies ; les ruptures sociales, culturelles, économiques, générationnelles ; les limites de nos systèmes de santé ; les limites aussi de nos systèmes politiques démocratiques ; l’impasse où conduit une simple autonomie purement individuelle… Autant de réalités qui sautent aux yeux depuis ces mois de pandémie. Autant de mise en cause aussi de cadres et de références modernes qu’il faut sans doute rebâtir. Parmi eux, les règles démocratiques ont souffert mais ont gagné en visibilité. Par exemple, les droits des patients doivent être complétés et rendus plus réalistes par des obligations ou des devoirs. Les comportements sociaux sont contraints par des mesures nécessaires mais tout de même problématiques. Que deviennent la liberté et l’autonomie individuelles au moment où c’est l’interdépendance entre tous les humains qui vient au-devant de la scène ? Grâce à cette mise à l’épreuve, nos démocraties peuvent devenir plus réalistes et plus concrètes, parce que mesurées et solidaires.

Cette conférence est présentée par Les Matins Philo et La Libre Belgique.

Les Matins Philo se proposent de mettre la philosophie à la portée de tous et de traiter l'actualité de manière accessible en donnant du sens à notre monde contemporain.

48 conférences, 24 mardis matin de 10h00 à 13h00, 8 cycles de 6 conférences au choix, 8 orateurs et oratrices philosophes choisis pour leur talent pédagogique et leur ouverture d’esprit.

La spécificité du projet est que chaque orateur développe son thème en 6 conférences. La possibilité est ouverte de choisir librement 6, 12, 24 ou l'ensemble des 48 conférences dans les 8 cycles proposés. Les conférences sont en présentiel (au Théâtre du Vaudeville) et/ou en différé (Podcasts Vidéo).lesmatinsphi.be

