Participez au workshop "Personnalisation et expérience client" organisée à La Libre le 21 janvier à 9h.

L’optimisation de l’expérience qu’elle soit en ligne ou sur les applications mobiles sont aujourd’hui au cœur des préoccupations des nombreuses entreprises. L’expérience est cruciale car elle permet d’engager le consommateur dans un processus relationnel de qualité avec l’entreprise. Face à ces nombreux défis, la personnalisation apparaît comme une solution attractive pour améliorer l’expérience du consommateur. Elle pose cependant de nombreuses questions afin d’éviter des écueils contre-productifs dommageables pour la relation avec le consommateur/l’utilisateur.

Comment la personnalisation permet-elle d’optimiser l’expérience client ? Comment faire face aux nombreux paradoxes du consommateur face aux techniques de personnalisation de plus en plus utilisées ? Quel niveau de transparence faut-il proposer pour satisfaire au mieux le consommateur en matière de sécurité tout en respectant le RGPD ? Pourquoi est-il important d’adopter une approche holistique et itérative de l’expérience de client et des mécanismes psychologiques sous-jacents ?

Autant de questions auxquelles les travaux de la Professeure PONCIN, titulaire de la Chaire PARTENAMUT-IPM à UCLOUVAIN tentera d’apporter des réponses.

Elle se propose de partager et d’échanger sur ces travaux dans le cadre d’un workshop petit-déjeuner organisé chez IPM ce vendredi 21 janvier 2022 à 9h.

Infos et inscriptions: https://www.eventbrite.be/e/workshop-personnalisation-et-experience-client-tickets-229368225537