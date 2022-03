À gagner : Antidote, le plus grand logiciel d’aide à la rédaction

Pourquoi devriez-vous utiliser Antidote s’il y a déjà un correcteur dans certaines applications ? Parce qu’Antidote est beaucoup plus que ça : c’est un logiciel complet d’aide à la rédaction.

Corriger les fautes, c’est la base

Antidote traite près de 14.000 cas, dont l'orthographe, bien sûr, mais aussi les accords difficiles et les confusions (a/à, er/é/ez, tel, tout, quelque, leur, etc.). Et vous pouvez ajuster les réglages selon votre niveau, pour relever plus ou moins de détections.

Rectifier la typographie, c’est un plus

En plus de vérifier la ponctuation et les accents sur les majuscules, Antidote ajuste les espaces et autres normes typographiques (nombres, adresses, guillemets, etc.). Il suffit d’appuyer sur un bouton pour donner une apparence plus professionnelle à vos écrits.

Améliorer le style, c’est la classe

C’est ici qu’Antidote devient un véritable compagnon de rédaction : il détecte les répétitions, les tournures lourdes, le vocabulaire terne, etc. Il vous propose des solutions à intégrer en un clic. Aucun logiciel ne vous aide autant à épurer vos textes.

