Pop Masters est une exposition à Bruxelles sur 3 icônes du Pop Art : Andy Warhol, Keith Haring et Roy Lichtenstein. Elle rassemblera plus de 150 posters originaux sur la Grand-Place.

Trois légendes du Pop Art sous le même toit ? Il n'y qu'à Bruxelles que cela pouvait arriver ! L'exposition Pop Masters rassemble 150 posters originaux signés Andy Warhol, Keith Haring et Roy Lichtenstein sur la Grand-Place de Bruxelles. Trio légendaire, Warhol, Haring et Lichtenstein ont utilisé les visuels colorés (et...