Accueil Lifestyle Quiz & Concours Concours : participez à la visite guidée de l'expo "POP ART De Warhol à Panamarenko" au S.M.A.K. à Gand L'exposition réunit quarante œuvres de premier ordre provenant de la collection privée Matthys-Colle, que le S.M.A.K. a récemment reçue en prêt à long terme, et de la collection du musée du S.M.A.K. ©SMAK JMTI

À l’origine, le pop art est un phénomène occidental né dans les années cinquante à Londres et à New York. Le pop art est une réponse visuelle à une culture matérialiste qui a atteint de nouveaux sommets dans les années soixante, et...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous