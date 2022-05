Participez à la conférence "Internet: évitez les arnaques et le harcèlement"

Olivier est enquêteur au sein de la Computer Crime Unit depuis 1997, porte-parole en matière de sécurité des environnements numériques depuis 2009 et en charge de « Surfons Tranquille » sur Classic 21, chronique de prévention des risques liés à Internet et à l'informatique depuis 2008.

Plus récemment, il a écrit le livre « Internet : évitez les arnaques et le harcèlement ».

Lors de cette conférence d'une heure, une heure et demie, Olivier Bogaert proposera un tour d'horizon des avantages et des risques,

avec des conseils pour sécuriser son profil et éviter la dispersion des données. Il nous expliquera le mode de diffusion des logiciels malveillants ainsi que de leur utilisation par les pirates du net.

Ensuite il nous parlera de la jeune génération et des ses rapports avec internet.

Infos et inscriptions: https://ipmevent.be/evenements/internet-evitez-les-arnaques-et-le-harcelement-par-olivier-bogaert/