Concours : visitez tous les musées de la Ville de Mons ! Du BAM à la salle Saint-Georges en passant par les anciens Abattoirs ou encore le Magasin de papier ou la Maison Van Gogh tous proposent des expositions diverses et variées

Le Pôle muséal regroupe tous les musées et lieux d'expositions gérés par la Ville de Mons. Du BAM à la salle Saint-Georges en passant par les anciens Abattoirs ou encore le Magasin de papier, tous proposent des expositions diverses et variées. A la Maison Van Gogh et au Trésor de la Collégiale qui abritait déjà le patrimoine montois, 5 nouveaux lieux sont venus s'ajouter depuis 2015 : Le Mons Memorial Museum, un lieu d'histoire au coeur d'un territoire de mémoire, le SILEX'S, les minières néolithiques de Spiennes, le site du Beffroi, le Musée du Doudou, patrimoine immatériel de l'UNESCO, l'Artothèque, 50.000 oeuvres au bout des doigts.

