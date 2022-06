La Libre vous propose une soirée au cœur de l’info ! Visitez la rédaction et l’imprimerie de La Libre

La Libre vous propose lors de cette soirée exceptionnelle de visiter sa rédaction et son imprimerie.

Vous aurez le privilège de découvrir ses techniques d'impression particulières. La Libre est le seul quotidien qui s'imprime en Offset ou encore d'assister à la création de la Une du jour, de rencontrer des journalistes, de vivre l'expérience du bouclage du journal...

Inscrivez-vous ici

Programme de la soirée* du 21 juin :

17h45 : Accueil à La Libre

18h00 : Visite bâtiment avec Aurore Vaucelle

18h45 : Visite de la rédaction et de son fonctionnement avec Dorian de Meeûs

20h00 : Cocktail

21h15 : Départ vers l'imprimerie en minibus.

21h45 : Arrivée à l'imprimerie et introduction à la visite

23h30 : Fin de la visite et retour à La Libre en minibus

Minuit : Arrivée à La Libre



*Horaire approximatif

Tarif :

Abonné : 30€

Non abonné : 40€