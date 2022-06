Libre Explore: visite exclusive de l'école Musica Mundi

Organisatrice de stages d’été et d’un festival musical depuis près de vingt ans à Waterloo, l’asbl Musica Mundi a ouvert officiellement en octobre 2018, la Musica Mundi School, une école primaire et secondaire accueillant des jeunes musiciens du monde entier. L’école est installée dans le domaine du monastère Notre-Dame de Fichermont et elle dispense un enseignement complet pour les jeunes musiciens âgés de 10 à 18 ans. Ces élèves ont été sélectionnés sur audition et viennent d’un peu partout dans le monde: de Malaisie, de Russie, de Bulgarie, de divers pays européens

dont la France, et également la Belgique. Nous vous proposons une visite exclusive de cette école de l’excellence avec la fondatrice Hagit Kerbel, suivie par quelques interludes musicaux donnés par ces jeunes talents.

Nous terminerons cette visite par un lunch dans le réfectoire de l’école avec les élèves et professeurs, l’occasion pour vous de poser les questions que vous souhaitez.

Date : vendredi 24 juin

9h30 : accueil

12h: lunch

Lieu : 21a Rue de la Croix, 1380 Waterloo

Places limitées : 20 personnes

Prix: 20€

Infos et inscriptions: https://ipmevent.be/evenements/visite-exclusive-de-lecole-musica-mundi/