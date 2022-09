Concours : remportez le logiciel Antidote : correcteur, dictionnaires et guides

Tentez de remporter l'un des 10 abonnements annuels à Antidote+ Personnel, d'une valeur de 59 € chacun.

Quel beau prix pour la rentrée scolaire ! Antidote est le parfait logiciel pour apprendre de ses erreurs et améliorer son français ou son anglais.

Les infobulles expliquent les fautes.

Le correcteur souligne ses détections dans le texte. En pointant sur un mot souligné, une infobulle jaillit et vous présente des explications. Vous savez donc pourquoi il y a une correction ou une vérification à faire. Vous apprenez chaque fois, tout en restant maître de votre texte.

Les ouvrages de référence s’ouvrent à la bonne page.

Si vous désirez davantage de précisions, cliquez sur les liens dans l’infobulle pour ouvrir les dictionnaires (définition, synonymes, conjugaison, historique, etc.) sur le mot en question, ou la grammaire à la bonne page, avec une description claire et concise des règles et des exceptions.

Les corrections se font en un clic.

Les infobulles indiquent la correction requise ou proposent un remplacement. Apportez les changements à votre texte grâce aux boutons de commande : corriger, remplacer, ignorer, suivant, etc. La modification se fait automatiquement dans le correcteur et dans le document d’origine.

>>> Découvrez Antidote ici