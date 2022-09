Concours : gagnez 2 places pour le spectacle de Michel Boujenah !

“Le théâtre est à la fois éphémère et éternel. J’ai, il y a bien longtemps, écris une phrase qui pourrait être mon blason : «Tant qu’il y aura des auteurs pour nous écrire et des acteurs pour nous jouer on sera éternels »

Alors j’ai décidé de dire adieux à ces personnages que j’aime tant. Maxo, Julot, Guigui, mes trois petits vendeurs de pantalons. Mes trois héros d’une aventure où ce qu’ils doivent sauver c’est la mémoire. Ils sont drôles et bouleversants. Ils sont la version imaginaire de la génération de mon père. Bien avant internet et le reste ils s’inquiétait de savoir si on se souviendrait d’eux, dans deux ou trois générations."

