Accueil Lifestyle Quiz & Concours Concours : La Libre vous invite en famille et en VIP au spectacle "Le bruit des Loups" au Vilar Aventure poétique à la lisière de nos forêts intérieures. J. Matteoni ©Prisma-Laval

Le Bruit des loups.

De : Étienne Saglio



Dans un monde devenu trop propre, un homme devient myope. Il s'occupe de son ficus et de sa plante verte quand une souris s'immisce dans sa vie. La nature se rappelle alors à lui et, lors d'un voyage au clair de lune, l'homme est emporté dans une forêt envoûtante. Pris avec lui dans un tourbillon de magie, nous y redécouvrirons les animaux qui peuplent nos souvenirs d'enfants et...