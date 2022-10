Accueil Lifestyle Quiz & Concours Concours : remportez 2 invitations pour la pièce "Belgium, Best Country" d'Edgar Szoc au Théâtre de Poche Un spectacle sur le vivre-ensemble, un acte finalement moins simple qu’il n’y parait. J. Matteoni ©Le Poche

On parlait peu : What’s your name ? Not too cold ? Hungry ? Drink ? Les premières fois, j’ai essayé plus. Vous savez, comme ces taximen qui vous racontent leur vie et veulent tout savoir de la vôtre. Je voulais mon shoot d’anecdotes. Je voulais qu’ils...