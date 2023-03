Samedi 25 et Dimanche 26 mars

Le Samedi 25 et dimanche 26 mars 2023, se déroulera la 8e édition de la Foire d'objets Art nouveau et Art Déco dans le cadre d'un superbe complexe scolaire Art nouveau construit par Henri Jacobs (1907-1922).

La foire sera doublée d'un salon de restaurateurs du patrimoine et, le dimanche, d'une journée d'expertises assurées par Jean-Jacques Wattel et Art Research Paris. Des associations de sensibilisation au patrimoine bruxellois seront également présentes durant les deux jours. Environ cinquante collectionneurs et marchands présenteront à la vente des objets, petits meubles, livres, affiches… Des techniques telles que le verre, l'orfèvrerie, l'édition et la céramique seront particulièrement bien représentées

Informations pratiques :

Durée : Le 25/03 de 15h à 19h et le 26/03 de 10h à 18h

Adresse : École n°13 - Avenue de Roodebeek 103 - 1030 Bruxelles

