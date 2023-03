Avec la présence exceptionnelle de Laurent Gerbaud et Eric Boschman, ce salon rassemble une vingtaine d’artisans renommés, français et belges, qui proposent leurs créations et la démonstration de leur savoir-faire. L’occasion de (re) découvrir aussi le plus grand château fort d‘Europe, ses belles demeures et monuments sedanais, son marché couvert ou une pause romantique dans la campagne ardennaise.

Les Belges à l’honneur

Le dimanche 26 mars à 11 heures, Eric Boschman animera un atelier “vins et chocolats” . Œnophile décalé et décapant, humoriste du même tonneau et hédoniste le reste du temps, il se revendique saltimbanque et ne laisse personne indifférent. Élu meilleur sommelier de Belgique en 1988,

Il ne cache pas sa passion pour le chocolat et vous livrera ses accords parfaits sur “le chocolat dans tous ses états” !

Passionné par le chocolat, Laurent Gerbaud travaille depuis plus de vingt ans avec un chocolat noir de couverture créé spécialement pour lui par la maison italienne Domori. Entre notes épicées et rondeur des fruits exotiques, il prend plaisir à imaginer des chocolats riches en saveurs, mais pauvres en sucres raffinés.

Plus d’infos sur le salon ici

À gagner : un séjour au Château Fort Sedan****

Pour prolonger votre séjour, l’hôtel-restaurant, situé au cœur même de la ville, vous offre une nuit au cœur de l’histoire des princes de Sedan et du plus vaste château d’Europe : une forteresse de 35 000 m² construite il y a bientôt six siècles ! Une nuit en chambre Suite familiale (2 adultes + 2 enfants de moins de 12 ans), ainsi que la demi-pension (dîner + petit-déjeuner – Valeur d’un bon cadeau : 390,42 €)