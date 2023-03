Le grand succès de l’été 2021, joué en plein air à Genval, est aujourd’hui rapatrié à l’intérieur. Quoi de mieux que le confort ouaté du TTO pour découvrir ce classique du Boulevard, où du salon à la cuisine, les couples se font et se défont ? Le sexe et la jalousie dansent en effet un tango sacrément inflammable.

Quand Bernard découvre que sa femme Jacqueline le trompe avec son ami Robert, il n’a plus qu’une idée en tête : se venger. Alors Bernard piège Robert et le place devant un affreux dilemme. Soit Robert accepte que Bernard couche à son tour avec sa femme, soit Bernard devra le tuer. Easy, non ? Avalanche de quiproquos, gags en cascade… (re) découvrez ce spectacle mythique, au charme enivrant et jamais démenti des portes qui claquent, redynamisé par six de nos comédiens préférés.

Le 12 avril à 19 h 30 au TTO