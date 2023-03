Concours : rencontre avec Diane Venet, au cœur de sa collection de bijoux d’artistes présentée par Aurore Vaucelle à la Villa Empain

Diane Venet raconte la fascinante histoire de sa collection de bijoux d’artistes. Présentée dans l’exposition Ornamentum, la collection rassemble près de 200 pièces, de petites et précieuses œuvres d’art qui remettent en question le sens et la fonction de la bijouterie. En conversation avec la journaliste Aurore Vaucelle, Diane Venet revient sur les récits et histoires d’amour qui sont au cœur de chaque bijou.