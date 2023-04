Elle s’est produite avec le quatuor et en solo dans le monde entier et est également titulaire d’un poste de professeur de violon à la Hochschule der Kunste de Berne.

Dans le plus pur esprit de compagnonnage, mission centrale de la Chapelle Musicale, Corina Belcea partagera la scène avec 5 brillants Artistes en résidence ; Anna Egholm et Emmanuel Coppey au violon, Mathis Rochat à l’alto, Ari Evan au violoncelle et Kojiro Okada au piano.

Ils interpréteront le Concert pour violon, piano et quatuor à cordes, op.21 d’E. Chausson, dédié à Eugène Ysaÿe. Une œuvre considérable dans le domaine de la musique de chambre. Et termineront par le Quintette avec piano d’E. Elgar, op.84, œuvre intensément romantique bien qu’écrite en 1919.

Un magnifique concert, à ne pas manquer !

