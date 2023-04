Concours : remportez 2 invitations pour Le Dieu du carnage de Yasmina Reza au Public

Une dent cassée, et Reza déroule le fil de nos paradoxes : la politesse de façade et la brutalité rentrée, tout le dérisoire des grandes déclarations altruistes qui s’effondrent à la moindre anicroche. Et surtout, sous le vernis, la rage. On se croirait sur les réseaux sociaux.

Le 15 mai à 20 h 30 au Public