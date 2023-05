Concours : assistez à la projection de Slava Ukraini au Parlement Européen en présence de Bernard-Henri Lévy

C’est un journal de bord tenu dans la seconde moitié de l’année 2022 et où l’on a tout consigné : petits et grands événements, aléas, émotions, témoignages de vivants et deuils, chronique du front et des villes bombardées, portraits. Le film commence à Kharkiv, dans le Donbass. Il s’achève à Kherson, au lendemain de la libération de la ville, puis à Ochakiv, la base d’où partiront peut-être les unités d’élite livrant la dernière bataille de l’Ukraine contre l’occupation russe et ses ravages. Au total, le véridique récit d’une guerre sans équivalent depuis trois quarts de siècle et dont nous avons tenté d’être les témoins engagés mais lucides.