Concours : Le Belgian National Orchestra accueille Baiba Skride, premier prix du Concours Reine Elisabeth 2001

Mozart a écrit cinq concertos pour violon, quand il avait 19 ans et était konzertmeister à la cour du prince archevêque de Salzbourg. La violoniste lettonne Baiba Skride interprétera le Troisième concerto pour violon, composé d’un allegro léger et joyeux, d’un adagio dansant et d’un rondo inspiré par la musique populaire.

George Walker a étudié au Curtis Institute et a ensuite suivi les cours de Nadia Boulanger à Paris dans les années 50. Il est le premier Afro-Américain à avoir décroché un diplôme en piano et composition, à avoir donné un récital au Town Hall de New York et à avoir obtenu un prix Pulitzer de musique en 1996. Son œuvre pour orchestre “Icarus in Orbit” est basée sur l’histoire d’Icare, dont le père, Dédale, a créé des ailes en cire pour fuir l’île de Crète. La chute d’Icare – qui volait trop près du soleil, faisant ainsi fondre les ailes – est exprimée par George Walker dans un fracas de flûte.

Le concert sera sous la direction du chef d’orchestre émérite Hugh Wolff.

Le programme complet :

- Anthony Davis, Notes from the Underground (Belgian premiere)

- Wolfgang Amadeus Mozart, Violin Concerto No. 3 in G major, K. 216

- George Walker, Icarus in Orbit (Belgian premiere)

- Witold Lutosławski, Concerto for Orchestra