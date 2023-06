Concours : remportez 2 bouteilles de vin et 2 entrées pour le Vino Village, le 29 juin sur la place du Châtelain

Le Pays d’Oc à l’honneur

Le vignoble de l’IGP Pays d’Oc couvre 4 départements du Languedoc-Roussillon, dans le Sud de la France. En Pays d’Oc, l’homme et la vigne attestent de l’une des plus riches histoires de tradition viticole. Depuis 26 siècles, le Pays d’Oc vit au rythme des échanges commerciaux et culturels du bassin méditerranéen. Depuis 35 ans, les vignerons qui font le Pays d’Oc contribuent au succès des vins de cépages et à la notoriété de cette Indication Géographique Protégée. Leur palette créative s’exprime à travers 58 cépages et un territoire, couvrant 110 000 hectares de vignes, entre mer et montagne, ouvert aux multiples influences d’un climat méditerranéen tempéré.

Des vins de cépages

Le vin de cépage correspond à l’ADN du label qui en comptabilise 58 dans son cahier des charges. Une large palette se décline avec des cépages “stars” mondialement connus : Merlot, Cabernet-Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon, Viognier, mais aussi des cépages plus confidentiels avec parfois l’accent méditerranéen : Grenache, Rolle, Syrah, Carignan… Cette diversité de cépages permet une infinité d’expressions aromatiques. Profitez du Vino Village pour découvrir toutes les spécifités du vignoble.

Le jeudi 29 juin, 10 cavistes seront présents de 17h00 à 21h30 sur la place du Châtelain et proposeront un Pack à 5 € comprenant un verre et 3 jetons de dégustation, mais surtout le Passeport “Quinzaine des Cavistes”.

Car l’opération ne s’arrête pas là, jusqu’au 14 juillet, tous les amoureux du vin pourront en effet retrouver les vins du Vino Village directement chez les cavistes et bars participants et découvrir le reste de leur gamme des Vins IGP Pays d’OC tout en bénéficiant des promotions du Passeport.

Une organisation de Vinopres et Vino.be avec le soutien de l’IGP Pays d’Oc.

À gagner :

Chaque gagnant recevra deux entrées pour le Vino Village + un colis de vins avec 2 bouteilles d’IGP Pays d’Oc (à recevoir sur l’événement).