Concours : remportez 2 invitations pour l’expo Les Marcel – Collection R. Patt au Botanique

Marcel Mariën, Marcel Duchamp, Marcel Broodthaers, Marcel Vandeweyer… un Marcel en cache toujours un autre ! Ici une gravure, là un objet, là encore un tableau : Marcel rime avec carrousel. À force de trouver ce prénom dans leur collection, Chantal et Serge R. Patt en ont fait un jeu. Avec autant d’amour que d’humour, ils ont souhaité mettre à l’honneur ce signifiant qu’ils chérissent. Leur collection a ainsi trouvé son plus grand terrain de jeu au Botanique, qui présente l’ensemble de leurs pièces historiques dans un dialogue intuitif, sensible et joyeux avec une sélection de leurs œuvres contemporaines. Marcel, c’est de la dynamite ! Venez jouer : plus on est de Marcel, plus on rit.