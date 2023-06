Concours : remportez un double airfryer SnackTastic® 8180 DUO de FRITEL d'une valeur de 229,99€

Grâce à sa double capacité, le SnackTastic DUO vous permet de préparer des repas complets en un rien de temps – par exemple, des légumes et des pommes de terre dans un panier, et de la viande ou du poisson dans un autre (avec un temps de cuisson adapté) – mais aussi, tout aussi facilement, différents en-cas pour des soirées dans le jardin ou au bord de la piscine.

Gagner du temps et de l'énergie

Comme les deux paniers fonctionnent séparément, le SnackTastic DUO ne consomme jamais plus d'énergie que nécessaire. De plus, vous pouvez facilement laisser cet airfryer seul pendant qu'il cuit (il y a une protection « auto shut off »). Vous pouvez ainsi passer plus de temps avec votre famille ou vos invités, ou profiter plus longtemps des belles soirées d'été. L'outil idéal pour les réunions de famille chaleureuses ou les amis qui débarquent à l'improviste !

Préprogrammé

L'écran digital du SnackTastic DUO dispose de 8 fonctions préprogrammées : pour les frites fraîches, les frites surgelées, le poulet, les snacks surgelés, les cupcakes, le steak, le poisson et pour la pizza. Vous pouvez également personnaliser vous-même les programmes. Par exemple, si vous cuisinez souvent le même plat, vous pouvez programmer la température et le temps de cuisson. En outre, vous pouvez réchauffer, maintenir au chaud ou décongeler par simple pression d'une touche.

La touche « sync » garantit que vos plats dans les deux paniers de cuisson – même s'ils nécessitent un temps de cuisson et une température différents – sont prêts en même temps.

Les principaux avantages en un coup d'œil :

Pas besoin de four ou de cuisinière

Pas de casseroles sales

Multifonctionnel, les paniers sont réglables individuellement et économes en énergie

Facile et rapide

Profitez du temps gagné

Inspiration et recettes : www.fritel.com/recettes

FRITEL L'entreprise familiale 100% belge FRITEL a été fondée en 1991 et est le leader du marché des appareils de cuisine pour le marché privé dans notre pays. En tant que seul fabricant européen de matériel électrique disposant de son propre département de développement, FRITEL a quelque chose à offrir à chaque individu. Des débutants aux familles comme aux professionnels. Tous les produits sont innovants et leur design, leur multifonctionnalité, leur facilité d'utilisation et leur entretien, ainsi que leur sécurité, sont primordiaux. En Belgique, les produits FRITEL sont disponibles via FRITEL.com, Bol.com, les grandes chaînes de magasins d’électroménager et les magasins d’électroménager locaux.