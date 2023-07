Concours : remportez vos tickets pour les concerts de Zaz, Hooverphonic et Ludovico Einaudi au Gent Jazz

Depuis 2002, le Gent Jazz est L’EVENEMENT où les amateurs de jazz en tous genres - jeunes aventuriers, branchés ou sages mélomanes - aiment se retrouver autour d’une série de concerts. Au programme de ce festival aussi spécial que les Gantois eux-mêmes : du jazz, mais bien plus encore. Nous proposons une musique qui a besoin d’une scène pour s’exprimer pleinement et donner le meilleur d’elle-même, portée par de grands noms qui se plaisent à sortir des sentiers battus, bourrés d’enthousiasme et d’audace. Cette scène de rêve, nous l’offrons à des stars mondiales, à des artistes géniaux mais encore confidentiels et à des jeunes talents, tous heureux de se frotter à un public critique mais chaleureux.