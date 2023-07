Concours : célébrez le 21 juillet en VIP et assistez à un spectacle unique, du jamais vu à Bruxelles

Un spectacle multimédia moderne combinant de spectaculaires effets de lumière, laser et pyrotechniques. Ce ballet de lumières et de couleurs, empreint de magie et parfaitement synchronisé sur une musique pleine d’émotions, mettra en valeur cet écrin qu’est le site du Cinquantenaire et célébrera de manière grandiose les dix ans de règne de notre Roi pour le plus grand plaisir des plus petits et des plus grands. Préparez-vous à vivre une expérience unique en son genre !