frais, fruités, épicés et diversifiés ! Ces vins blancs des Côtes-du-Rhône s’accordent parfaitement avec les repas plus légers que nous évoquons dans nos assiettes au printemps et en été. Ils ont la 'cote' !

Vins blancs du Rhône, perles rares

Les vins blancs représentent 6 % de l’ensemble des vins des Côtes-du-Rhône et des Côtes-du-Rhône Villages. Ils sont issus de l’assemblage de plusieurs cépages, avec des noms évocateurs tels que Grenache blanc, Roussanne, Marsanne, Viognier, Clairette et Bourboulenc. Chacun de ces cépages a un caractère différent et contribue à l’ensemble. Ainsi, le Grenache donne des vins ronds et pleins avec une douce acidité ; le Viognier apporte des arômes de fruits à noyaux, de fleurs d’été et d’amande ; la Roussanne apporte plus de finesse et de potentiel de garde, et le Bourboulenc une touche de fraîcheur. D’autres cépages dits “accessoires” comme l’Ugni blanc et ou le Picpoul peuvent aussi être inclus dans l’assemblage.

Le vin blanc idéal pour vos plats de printemps et d’été

Vous pouvez déguster ces vins tout au long de l’année, mais ils se marient particulièrement bien avec les plats typiques du printemps et de l’été.

Une aventure dans la vallée du Rhône : goûter, découvrir et savourer !

Vous pouvez également partir à la découverte de la vallée du Rhône et de ses vins, cela en vaut vraiment la peine. La région est connue pour ses paysages magnifiques et impressionnants. Vous serez chaleureusement accueillis dans les villages pittoresques, dont 22 donnent leur nom aux Côtes-du-Rhône Villages. Dégustations, visites de domaines ou de coopératives, pique-niques dans les vignes, la vallée du Rhône a de quoi satisfaire tous les goûts.

Tentez votre chance de gagner une glacière !

La glacière est composée de 2 bouteilles de vins blancs des Côtes-du-Rhône + un livret de recettes estivales + 1 serviette en lin + un bouquet de lavande.