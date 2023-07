Concours : jardinez de manière durable avec la gamme GARDENA EcoLine

Les produits EcoLine sont aussi modernes et élégants, mais diffèrent légèrement de la gamme standard. Les composants en plastique de chaque produit sont constitués d’au moins 65 % de matériaux recyclés. La majorité des plastiques recyclés se composent de déchets ménagers, tels que des films ou des emballages, également connus sous le nom de « matériaux recyclés après consommation ». Le résultat est une nouvelle gamme de produits comprenant un équipement d’arrosage de base, un pistolet d'arrosage et un arroseur oscillant, ainsi que trois outils à main et un sécateur.

Découvrez la gamme ici

À gagner :

Des packs avec : un transplantoir Ecoline (14,29€/pièce), un sécateur EcoLine (22,49€/pièce) et un arroseur oscillant EcoLine (26,99€/pièce)