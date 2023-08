Vous la retrouverez toujours aussi déjantée et peut-être encore plus névrosée qu’avant… Manon a grandi, et elle se pose de plus en plus de questions tantôt existentielles, tantôt… futiles… Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Comment faire pour ne pas ressembler à sa mère ? Elle, qui aurait tant aimé être la fille de Lady Di et de Salvatore Adamo… Autant de questions que se pose Manon dans un fou rire continu accompagné d’un regard d’une impitoyable lucidité sur l’existence et le temps qui passe. Une performance au rythme époustouflant saupoudré d’une impressionnante capacité à l’improvisation.

Véronique Gallo

Un jour, nos enfants grandissent, nos parents vieillissent et notre corps change…Un jour, on se dit qu’on voudrait moins charger sa barque, être libre d’être soi-même et arrêter cette course effrénée à la perfection…Alors que faire si ce n’est mettre un pied devant l’autre, tenter de faire taire la petite voix négative dans notre tête et aller vers la vie ?Avec humour et émotion, Véronique Gallo décortique la quarantaine au féminin !

Inno JP

Né Innocent en 1983 à Kigali, devenu Jean-Paul en 1984 à La Hulpe, Inno JP se décrit comme un vrai Bounty des familles, noir dehors, blanc dedans (difficile qu’il en soit autrement quand on a grandi dans le BéWé ;-).

Son spectacle raconte sa drôle de vie d’enfant adopté par un couple de lesbiennes âgées, sa découverte de lui-même, du monde et son regard sur la vie. Si l’on rit et si l’on s’émeut parfois, on est surtout soufflé par l’écriture d’Inno JP, son aisance, sa vivacité et la manière dont il aborde en toute décontraction des sujets qu’on n’attend pas nécessairement sur ce genre d’exercice. Préparez-vous à le voir exploser.