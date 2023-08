Concours : assistez en VIP au spectacle " L’Impresario de Smyrne " avec Natalie Dessay au Vilar

Dans la flamboyante Venise du XVIIIème siècle, les esprits s’agitent et les égos se gonflent autour d’un nabab turc qui s’improvise « producteur » pour créer à Smyrne, sa ville natale, le plus fabuleux opéra de tous les temps. Il souhaite engager les plus grands artistes. De la diva jusqu’au librettiste, tout le cercle du spectacle est en effervescence.