L’Abbaye de Maredsous est située au cœur de la vallée de la Molignée, aux portes de l’Ardenne belge. La nature généreuse et préservée de cette vallée riche en sources naturelles en fait un endroit favorable à la flore sauvage et aux plantes les plus délicates nécessaires à la fabrication de nos spiritueux.

Nos Spiritueux sont issus d’une infusion de plus de 10 plantes médicinales dans un distillat de céréales certifiées Bio (Certisys BE-BIO-01). Une double distillation à l’issue de laquelle seul le cœur de chauffe est conservé. Ce procédé procure aux gins et liqueurs de Maredsous une pure concentration de richesse aromatique de notre Ardenne belge déclinée en 5 catégories dont les plantes utilisées possèdent chacune des facultés thérapeutiques différentes.

